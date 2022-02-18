Жители Удмуртии смогут получить QR-код без вакцины

фото: архив «КП»

С 21 февраля жителям Удмуртии предоставляется право получить QR-код после теста на антитела. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

QR-код на год выдадут, если человек предъявит в больнице результаты положительного ПЦР-теста и теста на антитела. Если предоставить только результаты теста на антитела, то сертификат будет действительным в течении полугода.

Справка должна содержать название медорганизации, производившей анализ, и данные об использованной тест-системе (марка, производитель). Без этих данных информацию не занесут в регистр. Котироваться будут лишь те тесты на антитела, которые будут сделаны с момента вступления постановления в силу – с 21 февраля. А вот количество антител роли не играет, главное, чтобы они были.

Напомним, что с 19 февраля Удмуртия отказалась от системы входа по QR-кодам, однако так произошло не во всех регионах России. Поэтому, код может понадобится при поездке за пределы региона или страны.

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