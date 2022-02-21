Стал известен лучший работодатель среди мобильных операторов

Фото: Tele2

Tele2 по итогам 2021 года вошла в топ-10 крупнейших компаний и заняла первое место среди мобильных операторов в Рейтинге работодателей России от hh.ru. Высокие позиции в престижном рейтинге вновь подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя, который играет важную роль в формировании современного устойчивого рынка труда.

Став лучшим работодателем среди мобильных операторов, Tele2 также оказалась на втором месте в телеком-сфере – первую позицию заняла компания «Ростелеком». Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям.

Первый – это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом – например, систему оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор кадров, материальную и нематериальную мотивацию, обучение и развитие, оценку эффективности персонала, внутренние коммуникации, условия работы.

Второй показатель, который учитывался в рейтинге, – мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым. Это близкий Tele2 стратегический показатель, который характеризует уровень мотивации сотрудников и отвечает за организационное здоровье компании. По итогам независимого исследования международной компании Kincentric за 2021 год, готовность рекомендовать Tele2 в качестве работодателя составила 90 %. Результат на 8 п.п. опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 п.п. – лучших работодателей мира.

Третий показатель, который учитывался при определении финалистов рейтинга, – мнение соискателей. Составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей ресурса hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.

В 2021 году Tele2 продолжила системную работу над развитием системы well-being – всесторонней заботы о сотрудниках, которая ориентирована на профессиональное развитие, физическое здоровье, эмоциональное равновесие и социальное благополучие. Компания запустила единое онлайн-пространство Tele2Care, где собран перечень всех льгот и бонусов, доступных в компании. В 2022 году в рамках продолжения проекта в Tele2 начала работать служба поддержки сотрудников. Теперь любой сотрудник компании может позвонить на горячую линию либо зайти на сайт или в мобильное приложение и получить помощь в решении личного вопроса со стороны дипломированных психологов, финансистов и юристов.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

«Участвуя в рейтинге HeadHunter, мы видим, как меняется рынок труда, подходы к управлению персоналом. Но тот факт, что из года в год Tele2 удерживает лидерство, оставаясь в числе лучших работодателей, подтверждает, что наша HR-стратегия дает свои результаты. Выстроенная система заботы о сотрудниках поддержала нашу производительность труда в сложный пандемийный период – за последние два года она выросла на 26 %. Индекс вовлеченности по итогам 2021 года составил 87 %, и по этому показателю Tele2 опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе и даже лучших работодателей мира. Это означает, что мы движемся в верном направлении и продолжим заботиться о наших сотрудниках».