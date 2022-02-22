Семь улиц расчистят от снега на этой неделе в Ижевске

архив «КП»
Дорожные службы продолжают очищать улицы Ижевска от непрекращающихся осадков, сообщает пресс-служба администрации города. Запланирована уборка снега на следующих улицах:
В ночь с 22 на 23 февраля:
- ул. Труда
- ул. Красногорская
В ночь с 23 на 24 февраля:
- ул. Берша вдоль Берша, 32-36
В ночь с 24 на 25 февраля:
- ул. Рупасова от Молодежной до 40 Лет Победы
- пер. Октябрьский
- ул. В. Сивкова от Чугуевского до К. Либкнехта
В ночь с 25 на 26 февраля:
- пер. Спартаковский от Фронтовой до Совхозной
Для качественной уборки автовладельцев просят убрать припаркованные машины с указанных территорий.
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