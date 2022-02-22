Семь улиц расчистят от снега на этой неделе в Ижевске

архив «КП»

Дорожные службы продолжают очищать улицы Ижевска от непрекращающихся осадков, сообщает пресс-служба администрации города. Запланирована уборка снега на следующих улицах:

В ночь с 22 на 23 февраля:

- ул. Труда

- ул. Красногорская

В ночь с 23 на 24 февраля:

- ул. Берша вдоль Берша, 32-36

В ночь с 24 на 25 февраля:

- ул. Рупасова от Молодежной до 40 Лет Победы

- пер. Октябрьский

- ул. В. Сивкова от Чугуевского до К. Либкнехта

В ночь с 25 на 26 февраля:

- пер. Спартаковский от Фронтовой до Совхозной

Для качественной уборки автовладельцев просят убрать припаркованные машины с указанных территорий.

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