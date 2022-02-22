58-летний житель Удмуртии хранил у себя дома пару десятков килограммов взрывчатки

МВД Удмуртии

Неоднократно судимый, 58-летний житель Малопургинского района подозревается в незаконном хранении бездымного пороха, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

У мужчины дома обнаружено 22 кг пороха. Подозреваемый пояснил, что хранил порох для своих личных целей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет со штрафом до ста тысяч рублей или в размере заработной платы за шесть месяцев. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

МВД России напоминает, что за добровольную сдачу оружия или достоверную информацию о незаконном хранении оружия полагаются денежные награды в размере до 6000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода на 23 февраля 2022 года в Ижевске: плюсовая температура и морось

В Ижевске иномарка сбила 4-летнего ребенка при движении задним ходом