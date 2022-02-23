Упавшая с крыши наледь убила пенсионерку в Сарапуле

Фото: СУ СКР по УР

В Сарапуле проводится доследственная проверка по факту гибели 68-летней жительницы города. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, женщина погибла в результате схода снега с крыши собственного дома.

«Как установлено в ходе проверки, 68-летняя женщина проживала одна в частном доме, расположенном в г. Сарапуле. Около 16 часов 23 февраля 2022 года очевидцы увидели сход снега с крыши дома, в котором проживала пенсионерка», – говорится в сообщении ведомства.

Заподозрившие неладное соседи вызвали сотрудников спасательных служб. Под толщей снега был обнаружен труп сарапульчанки.

Как сообщает пресс-служба администрации Сарапула, ледяная глыба глыба упала на женщину в тот момент, когда она убирала прилегающую к дому территорию. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, но спасти жизнь пенсионерки не удалось.

«В связи с потеплением в городе возможен обильный сход снега и наледи с крыш», – предупредили в муниципалитете.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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