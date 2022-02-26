150 человек госпитализировали в Удмуртии из-за коронавируса за сутки

Статистика по коронавирусу за сутки Фото: Амир Закиров

На утро 26 февраля Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе заболел коронавирусом 1 571 житель.

Проведено тестов: 4 291

Находятся под медицинским наблюдением с легким течением болезни: 27 770

Госпитализированы: 150

Выздоровели: 3 058

Скончались: 18 (мужчинам было 69, 69, 79, 79, 80, 86, 89 лет, женщинам — 67, 69, 78, 81, 82, 92, 58, 67, 84, 84, 92)

Вакцинированы: 691 630 (из них 544 684 получили второй компонент, 118 509 привились «Спутником Лайт»)

1 062 пациентов в ковид-стационарах находятся в состоянии средней степени тяжести, 291 в тяжелом, из них на ИВЛ — 66.

Среди заболевших 236 детей до 14 лет и 401 житель старше 65 лет.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 146 902 случая ковида. Справились с болезнью 111 056 человек, скончались 3 756.