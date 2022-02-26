Гороскоп на 27 февраля: Тельцы изменят второй половине, а Стрельцам стоит смотреть под ноги

Что приготовили звезды? Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Перестаньте цепляться за прошлое. Оглянитесь вокруг. Именно сегодня в вашей жизни может начаться новый виток, если вы его не пропустите из-за чрезмерно сильных мыслей о том, чего не вернуть.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов вспыхнет внезапная страсть к незнакомцу или старому другу, и тут даже наличие второй половины не остановит занятых представителей знака.

БЛИЗНЕЦЫ

Поток негативной информации уменьшится, и вам станет легче. Оторвитесь от соцсетей и телевизора — это поможет справиться с негативными эмоциями.

РАК

Проявите инициативу — и все получится так, как вы хотите.

ЛЕВ

Не ждите сюрпризов, устраивайте их сами. Например, купите небольшой подарок любимому человеку — он оценит ваш порыв.

ДЕВА

Благоприятное время, чтобы отправиться в дальнюю дорогу или запланировать путешествие.

ВЕСЫ

Скорее всего, вы в чем-то неправы. Задумайтесь над фактами, проверьте все источники — ошибка в рассуждениях где-то у вас под носом.

СКОРПИОН

Скорпионов ждет ленивый день вместе со всей семьей. Посмотрите все вместе сериал или закажите пиццу для домочадцев — вам давно нужно просто побыть друг с другом.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды советуют внимательно смотреть под ноги — вы можете, например, упасть в люк. Или наоборот — найти что-то, что изменит вашу жизнь.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит держать свои эмоции при себе — вы можете так травмировать человека, что отношения разрушатся навсегда.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит заняться шоппингом. Не беспокойтесь о деньгах — они легко вернутся.

РЫБЫ

Ваша техника давно просит, чтобы вы позаботились о ней. Отнесите в ремонт все, что нужно, или купите новую.