В 25 районах Удмуртии скорость интернета выросла в два раза

МТС увеличила скорость мобильного интернета в 25 районах Удмуртии за счет масштабной модернизации сети. После обновления оборудования базовых станций стандарта LTE за два года вдвое возросла скорость мобильного интернета, трафик в сети МТС также увеличился в два раза.

Ускорение мобильного интернета произошло в Игринском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Балезинском, Дебесском, а также еще в 20 районах Удмуртии. Кроме того, работы проводились в Воткинске и Можге. В результате, более 670 тысяч местных жителей могут пользоваться скоростным мобильным 4G-интернетом как в центре населенных пунктов, так и на окраинах, в вечерние часы, когда нагрузка на сеть максимальна. Скорость интернета стала выше в помещениях образовательных учреждений, магазинов, больниц, а также в торгово-развлекательных центрах.

Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной процедуре перераспределения частот в регионе, на которых передаются сигналы — голосовое общение по телефону и интернет-трафик. В итоге жителям Удмуртии стали доступны увеличенные скорости в сетях 4G и более качественная голосовая связь.

«Ожидания жителей Удмуртии относительно качества связи постоянно растут. В условиях, когда количество абонентов и устройств в сети МТС неизменно увеличивается, а на одного человека часто приходится несколько гаджетов: смартфон, планшет, ноутбук, – потребление интернет-трафика с каждым годом увеличивается в разы. Чтобы удовлетворить спрос в высокоскоростном мобильном интернете, мы обновляем оборудование и расширяем спектр частот во всех районах республики. Таким образом, за два года мы увеличили скорость LTE в Удмуртии вдвое», – прокомментировал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.