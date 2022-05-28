Программист из Ижевска перевел мошенникам 300 000 рублей

Житель Ижевска наткнулся на мошенников и перевел им 300 000 рублей. Фото: архив
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний программист из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Потерпевший рассказал, что на его телефон несколько раз за день звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных банков. Собеседники интересовались, хотел ли он взять кредит и подавал ли заявку на него.
Последний звонивший сообщил мужчине, что его пытаются обмануть и похитить деньги с расчетного счета.
Ижевчанин поверил и решил действовать по указаниям звонивших – перевел более 300 000 рублей якобы на открытый на его имя «безопасный» счет.
Только после перевода денег он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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