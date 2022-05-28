Усиление ветра и грозы ожидаются днем в Ижевск 29 мая

Грозы обещают в столице Удмуртии 29 мая. Фото: архив

29 мая 2022 года в столице Удмуртии, а местами и по республике пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Также обещают усиление юго-западного ветра, порывы 15-17 м/с.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники из Ижевска создали банкомат для туалетной бумаги и шахматную доску для незрячих

«Уцелели только свадебные фотографии»: семья из Ижевска из-за пожара осталась без дома