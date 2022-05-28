Четыре детских сада из Ижевска стали победителями Всероссийского конкурса «Детский сад года»

В номинации «Достижения образования» отметили также другой детский сад муниципалитета – № 250. Фото: пресс-служба Администрации города

Детские сады Ижевска № 119, 204 и 265 одержали победу на Всероссийском открытом смотр-конкурсе «Образцовый детский сад года». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В номинации «Достижения образования» отметили также другой детский сад муниципалитета – № 250.

Для справки

Всероссийский открытый конкурс-смотр «Детский сад года» проводят с 2017 года. Его цель – поощрять 500 лучших организаций дошкольного образования.

В этом году конкурс проводился с 1 октября 2021 года по 19 февраля 2022 года. В рамках мероприятия определили лучших.

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