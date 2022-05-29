В Удмуртии похоронили еще двух военных, погибших на Украине

Погибший на Украине сарапульчанин Вадим Шарафетдинов. Фото: администрация Сарапула

Накануне, 28 мая, в Удмуртии простились с еще двумя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине – рядовым Вадимом Шарафетдиновым из Сарапула (на фото) и сержантом Яковом Поваренкиным из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«За мужество и героизм Яков представлен к Ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Официальное число военных из Удмуртии, погибших в спецоперации на Украине, достигло отметки в 40 человек.

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