В Удмуртии похоронили еще двух военных, погибших на Украине

Погибший на Украине сарапульчанин Вадим Шарафетдинов. Фото: администрация Сарапула
Накануне, 28 мая, в Удмуртии простились с еще двумя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине – рядовым Вадимом Шарафетдиновым из Сарапула (на фото) и сержантом Яковом Поваренкиным из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
«За мужество и героизм Яков представлен к Ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.
Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.
Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.
Официальное число военных из Удмуртии, погибших в спецоперации на Украине, достигло отметки в 40 человек.
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