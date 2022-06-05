Микроскоп для проведения операций на головном и спинном мозге появился в ГКБ №7 города Ижевска

Стоимость оборудования составила более 12 млн рублей. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В ГКБ №7 города Ижевска появился цифровой нейрохирургический операционный микроскоп стоимостью более чем в 12 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Новое оборудование станет уникальным подспорьем для нейрохирургов при проведении операций на головном и спинном мозге. Микроскоп увеличивает поле наблюдения в 32 раза, что позволяет проводить вмешательство с максимальным успехом. Теперь врачи смогут удалять новообразования, не задевая здоровые ткани. Таким образом существенно снижается риск повредить жизненно важные центры.

Масса оборудования составляет 300 кг, тем не менее оно является передвижным и может перемещаться из одной операционной в другую.

«Нейрохирургия не может существовать без высокоточного оборудования. Конечно, хирург может многое увидеть и глазом, но именно оборудование сильно расширяет нашу функциональность. Новый микроскоп мы очень ждали, теперь благодаря ему мы сможем делать больше микрохирургических операций, с минимальным вмешательством для пациента», – говорит Константин Зеленин, заведующий операционным блоком ГКБ №7.

Кстати, в этом году ГКБ №7 ожидает поставку еще двух единиц оборудования. В ближайшее время здесь появится аппарат С-дуга, при помощи которого можно проводить операции на позвоночнике, а также новый спиральный компьютерный томограф.

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