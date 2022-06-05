«Тойота» въехала в световую опору на улице Михаила Петрова в Ижевске

Машина буквально «намоталась» на столб. Фото: Руслан Хамедьянов, ИГГС

В воскресенье, 5 июня, около 18:00 на улице Михаила Петрова в Ижевске произошло ДТП с участием автомобиля марки «Тойота». Фотографиями поделились очевидцы в сообществе ИГГС «ВКонтакте».

Фото: очевидец, ИГГС

Судя по всему, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате чего машина буквально «намоталась» на столб.

Фото: Юрий Высоцкий, ИГГС

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Мы ждем официальные комментарии от ГИБДД.

Фото: Юрий Высоцкий, ИГГС

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Как пояснили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, около 18:20 32-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в световую опору и в стоящие рядом автомобили LADA Kalina и Hyundai.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет».

Отмечается, что водитель «Тойоты» ранее был лишен водительских прав. На него составили административные материалы; автомобиль забрали на спецстоянку.

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