Два легковых авто столкнулись в Ижевске на перекрестке улиц Максима Горького и Советской

Столкновение двух легковушек на перекрестке. Фото: Андрей Меркулец, ИГГС

5 июня, в воскресенье, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Советской и Максима Горького. Как сообщили очевидцы в сообществе ИГГС «ВКонтакте», столкновение легковушек произошло около 16:20.

Фото: Андрей Меркулец, ИГГС

О пострадавших не сообщается. Мы запросили официальный комментарий ГИБДД.

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