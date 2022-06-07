Жители Ижевска могут купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Ипотека без первоначального взноса – это реальность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ипотеку без первоначального взноса можно оформить тем, у кого уже есть в собственности жилье. Такой возможностью могут воспользоваться родители, которые решили купить жилье подрастающему или уже выросшему ребенку. Так поступили, к примеру, супруги Елена и Василий. Их сын в этом году получит диплом квалифицированного специалиста и начнет совсем уже взрослую жизнь.

Молодой человек мечтает жить отдельно, но пока у него нет стабильной заработной платы, и ипотеку оформить невозможно. Вот тут на помощь пришли мама и папа, которые оформили ипотеку на себя, причем без первоначального взноса.

Они купили квартиру в современном ЖК «Богатыри» от девелопера «Развитие», который, стоит отметить, и рассказал об этом уникальном предложении. По данной программе в Сбере недвижимость приобретается под залог уже имеющейся квартиры. Максимальная сумма кредита – 80 % от стоимости жилья.

Полученной в банке суммы за двухкомнатную квартиру Елены и Василия с запасом хватило на однокомнатную квартиру в новом и современном жилом комплексе. А деньги, которые могли быть потрачены на первоначальный взнос, они решили потратить на ремонт.

Молодой человек ждет не дождется новоселья

Удобно, правда? У сына будет собственное жилье, а ипотеку он будет выплачивать сам. Благо работодатель, где он проходил практику, берет его на работу, так что у молодого человека будет стабильный доход. А там, глядишь, и невесту в дом приведет!

Жить он будет в одном из самых красивых и удобных мест Ижевска. ЖК «Богатыри» – это уникальная возможность соблюсти баланс городской и загородной жизни. Кирпичные дома с уникальными фасадами, панорамные окна, тихий и безопасный двор, площадки для занятий спортом, пруд, где можно погулять и отдохнуть после напряженного рабочего дня.

Узнать подробности программы можно:

по телефону: +7 (3412) 570-570

на сайте девелопера 570-570.ru

«ВКонтакте» vk.com/razvitie_bogatiry

Реклама.

ООО «Спецзастройщик Развитие». Проектная декларация на сайте дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «СберБанк». По программе можно купить недвижимость без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Максимальная сумма кредита – 80 % стоимости залоговой квартиры. Она остается в вашей собственности, вы можете в ней жить.