Жители Ижевска могут купить билеты на фестиваль «Эктоника» со скидкой 50 %

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает жителям Удмуртии начать лето с программой лояльности «Больше». В июне абоненты Tele2 могут приобрести со скидкой билеты на музыкальный фестиваль, получить в подарок кофе и пиццу.

В начале лета программа лояльности пополнилась предложениями для нестандартного отдыха на природе. Клиенты Tele2 в Удмуртии смогут купить билет на бардовский фестиваль «Эктоника - Табань FEST и Бабушкина дача» (0+) со скидкой 50% и услышать песни Сергея Галанина. Специальная цена действует в кассах «Кассира» до 15 июня.

«БУРГЕР КИНГ» подарит капучино абонентам оператора при любой покупке от 1 рубля, промокод программы лояльности необходимо показать кассиру перед оплатой. Еще одно актуальное предложение в категории «Еда» - пицца «Чизбургер» диаметром 25 см или стартер в подарок при заказе на сумму от 1299 рублей в «Додо Пицца».

Для тех, кто не хочет тратить время на походы по магазинам, СберМаркет дарит скидку 300 рублей, для этого введите промокод из SMS в специальном поле «Промокод или баллы» при первом заказе от 1500 рублей.

Программа лояльности «Больше» позволяет абонентам Tele2 получить скидки и подарки по более чем двадцати предложениям, в числе которых серебряные украшения, бесплатные онлайн-курсы и кэшбэк за покупку на крупных маркетплейсах. Воспользоваться привилегиями могут только клиенты оператора. Достаточно зайти в приложении «Мой Tele2», подобрать интересное предложение, нажать кнопку «активировать» и следовать описанию.

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