Работу радио «Адам» изнутри жители Ижевска увидят в День города

Уже более 5 лет радио «Адам» организует на Центральной площади Открытую студию Фото: Амир Закиров

12 июня в самом сердце города, на Центральной площади Ижевска будет работать Открытая студия радио «Адам» (104,5 FM). В рамках празднования Дня города и Дня России ведущие проведут праздничный эфир. В нем примут известные политики, музыканты, спортсмены и другие ижевчане.

Открытая студия посвящена запуску первого в истории республики песенного фестиваля «Голос Удмуртии», официальный старт которому даст глава региона Александр Бречалов. В эфире выступят участники конкурса «Голос Ижевска-2021», из которого и вырос «Голос Удмуртии».

Кроме них, в гости в Открытую студию ждут главу Ижевска Олега Бекмеметьева, трехкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Елену Дербилову, финалиста проекта «X Фактор Беларусь» Анету Капба, директора окружного отделения благотворительного фонда продовольствия «Русь» Диану Кропотину и других.

И по традиции – уникальный плейлист ко Дню города и Дню России и живые выступления ижевских музыкантов.

Открытая студия радио «Адам» будет работать 12 июня с 10:00 до 18:00 – приходите, чтобы увидеть все происходящее своими глазами! Также можно будет слушать эфир, смотреть трансляцию из студии в группе ВКонтакте.

Кстати, выступление участников проекта «Голос Ижевска» и официальное открытие первого народного песенного фестиваля «Голос Удмуртии» стартует в 19:30 на Главной сцене возле экрана!

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