Ни один водоем Удмуртии не готов к купальному сезону

Пробы воды не соответствуют нормам Фото: Влад КОМЯКОВ

На 22 июня Управление Роспотребнадзора по Удмуртии не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема условиям безопасного использования рекреационных целях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проще говоря, купаться в Удмуртии официально не разрешено нигде: грязно. Из 45 исследованных проб воды в 34 было обнаружено органическое загрязнение. В 27 пробах из 98 содержались бактерии, в том числе, кишечная и синегнойная палочка.

Неудовлетворительные гигиенические показатели наблюдаются в Ижевском пруду и на Воложке, а также в реке Чепца (Глазов, Балезино, Дебесы), реке Лекма (Юкаменское), реке Кама (поселок Новый, Каракулино), в Воткинском пруду, в Центральном пруду села Шаркан, в Молчановском пруду села Июльское, пруду в селе Перевозное, в Нахаловском пруду (Большая Кивара), в Головном пруду (Пихтовка), в реке Иж (село Яган), в «Песчаном карьере» (Селычка), в прудах сел Якшур-Бодья и Ягул, в Молдаванском пруду, на южной стороне Камбарского пруда, в реке Юс, в реке Лоза (Игра), и в пруду села Ильдибаево.

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