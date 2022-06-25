Почти 2 тысячи жителей Удмуртии покусали клещи за неделю

Более 6 тыс. укушенных клещами – ижевчане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 384 жителей Удмуртии, в том числе 2 557 детей, с начала лета покусали клещи, об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Цифра актуальна на 23 июня. За последнюю неделю с жалобами на укусы обратились 1 913 человек, что больше, чем неделей ранее (1 615 человек).

Наибольшее количество пострадавших по отношению к общему количеству населения, сейчас в Граховском (126 человек, или 1658,33 на 100 тыс. населения), Шарканском (300 человек, или 1646,9 на 100 тыс. населения), Юкаменском (128 человек, или 1544,96 на 100 тыс. населения), Можгинском (377 человек, или 1498,89 на 100 тыс. населения), Дебесском (172 человека, или 1492,67 на 100 тыс. населения), Кезском (224 человека, или 1206,77 на 100 тыс. населения), Селтинском (115 человек, или 1184,71 на 100 тыс. населения) и Алнашском (210 человек, или 1168,09 на 100 тыс. населения) районах.

Из городов лидируют, как и прежде, Можга (505 человек, или 1035,90 на 100 тыс. населения) и Ижевск (6 369 человек, или 942,29 на 100 тыс. населения). Однако по абсолютному числу обращений столица Удмуртии превосходит все города и районы.

В 160 из 9 156 исследованных клещей был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Возбудитель боррелиоза нашли 2 853 случаях из 7 096. Анаплазмы найдены в 154 клещах из 5 278 исследованных, а эрлихии – в 333 из 5 278.

У 52 взрослых и 7 детей было подозрение на энцефалит. Также у 35 взрослых и 3 детей подозревали боррелиоз.

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