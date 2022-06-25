Сельская учительница из Удмуртии перечислила мошенникам почти 1,8 млн рублей

По телефону женщине позвонил лже-сотрудник банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новой жертвой мошеннической схемы с «зеркальными кредитами» стала 62-летняя жительница Можгинского района, сельская школьная учительница. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, женщина отдала злоумышленникам почти 1,8 млн рублей.

По словам обратившейся в дежурную часть потерпевшей, ей позвонил некто и представился сотрудником банка. Женщину сразу же начали запугивать, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит.

Следуя указаниям лже-сотрудника, потерпевшая оформила в разных банках кредиты на общую сумму 1 769 500 рублей, после чего перевела эти деньги на различные счета – со слов мошенников, «безопасные».

Лишь потом женщина поняла, что ее жестоко обманули и заявила в полицию. Теперь мошенников пытаются найти.

МВД по Удмуртии напоминает, что переводить незнакомцам деньги ни в коме случае нельзя. Если появляются сомнения в сохранности счета, следует самостоятельно обратиться в банк.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти 2 тысячи жителей Удмуртии покусали клещи за неделю

Ни один водоем Удмуртии не готов к купальному сезону

Иномарка загорелась в одном из дворов Ижевска на улице Союзной

Сосед избил жителя Удмуртии до смерти за то, что он не уследил за домашней птицей