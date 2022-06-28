Шахматисты из Удмуртии вошли в четверку лучших команд на XI Летней Спартакиаде учащихся России

27 июня определилась четверка сильнейших шахматных команд Спартакиады Фото: Амир Закиров

Уровень сложности комбинаций и ходов на Спартакиаде зашкаливает, что вполне объяснимо: в финал выходят только 15 сильнейших по рейтингу команд страны. Список команд возглавили: Москва, Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург и Тульская область.

«Благодаря тому, что в этом году Удмуртия является хозяйкой соревнований, у наших ребят появилась возможность сразиться с сильнейшими шахматистами страны без отбора», - пояснил исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

Шахматисты Удмуртии вырвали победу у сильных соперников из Московской области Фото: Амир Закиров

Но представители Удмуртии - Никита Калинин, Демид Стерхов, Карина Каюмова и Анна Уварова - все равно не подвели. 27 июня стало известно, что ребятам удалось обойти более сильных соперников и выйти в полуфинал всероссийского турнира. Они обыграли команду из Московской области со счетом 2,5 на 1,5. Дальше наши умники и умницы будут сражаться за медаль Спартакиады.

Только не зевать!

А вот команда из Бурятии, которая в рейтинге приехавших на Спартакиаду команд занимает 6 место, поборется лишь за 9 место. Роман Сымбелов и Алдар Тыхеев являются кандидатами в мастера спорта, а Вика Будаева и Арьяна Жаргалова – 1 юношеский разряд. Команда и тренер добирались из Улан-Удэ до Ижевска на трех самолетах, а дорога заняла почти 10 часов.

Команда из Бурятии борется сейчас лишь за 9 место

«Спасибо организаторам, что нас встретили, отлично разместили, мы очень довольны гостеприимством Удмуртии! А если говорить о результатах, то к сожалению, мы заняли третье место в своей группе, поэтому не вышли в плей-офф и сейчас будем бороться в нижней части сетки», - рассказал тренер из Бурятии Батор Чимидцыренов.

Обидно, конечно, но это спорт, где ход игры может измениться в любой момент, а результат изрядно удивить. Но зато у ребят много впечатлений от знакомства со столицей Удмуртии. Гости отметили, что в Ижевске.

«В Ижевске мы отметили широкие и чистые улицы, а Центральная площадь и набережная вообще выше всяких похвал. Фонтан, интересные лестницы впечатлили. Но у нас больше детских площадок, которые расположены практически в каждом дворе», - поделились эмоциями ребята из Бурятии.

Шахматисты из Москвы продолжат поединки в финале Фото: Амир Закиров

Хорошие условия размещения отметили и шахматисты из Москвы. Им здесь нравится все – гостиница, ее расположение, питание, погода и сам город. Давид Ахмедов привез с собой самокат, так что в свободное ему есть чем заняться. Хотя, на самом деле, времени на отдых у них немного. С утра игры, потом подготовка к следующим поединкам. Тренер Евгений Елецкий расслабляться лидерам рейтинга не дает. Любой зевок может стать причиной поражения всей команды.

«Состав шахматистов на Спартакиаде очень сильный, но рейтинг - это еще не залог победы. Ребята, у которых коэффициент ниже, стараются играть лучше, они прикладывают в партиях с лидерами двойные усилия. Каждый раз, сидя за шахматной доской, лидер должен доказывать уровень своего мастерства», - рассказал мастер спорта, международный арбитр из Москвы Евгений Елецкий.

В итоге в четверку лидеров Спартакиады по шахматам вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Самарской области. Именно они и будут бороться за медали. Финальные игры состоятся 29 июня. Желаем нашим ребятам победы и, конечно, удачи!

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