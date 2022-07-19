За 1 полугодие 2022 года в Удмуртии уменьшалась преступность

Раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в регионе достигла 100% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии за 1 полугодие 2022 года уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений, об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Всего за 6 месяцев в республике было зарегистрировано 12 522 преступления. По сравнению с 1 полугодием 2021 года эта цифра уменьшилась на 8,6 %.

На 25,6 % стало меньше убийств и покушений на убийство, на 16,9 % сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 36,1 % меньше стало изнасилований.

Количество разбоев сократилось на 44,1 %, грабежей – на 18,9 %, а краж – на 16,3 %. Даже распространенных в наше время краж денег с банковских счетов по сравнению с 1 полугодием пошлого года стало меньше на 38,2 %. При этом само по себе число мошенничеств, совершенных с использованием телефона и интернета возросло на 22,5 %.

Также сообщается, что за год повысилась раскрываемость преступлений, например, преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами раскрыли почти в два раза больше, чем год назад.

«Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований составила 100%. Раскрываемость грабежей возросла с 89,9% до 93,4%, краж – с 40,2% до 56%», – говорится в отчете на сайте МВД по Удмуртии.

На данный момент окончены расследования по 7 563 преступлениям, в совершении которых изобличено 5 879 лиц.

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