В Удмуртии за сутки выявили 23 случая коронавируса

Выздоровели 8 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 5 человек. Об этом утром 19 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 517 тестов на коронавирус, выявлено 23 новых случая. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 9 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 8 человек.

На утро 19 июля 820 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 42 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 825 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 684 пациента. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 059 жителей региона. Из них 559 329 прошли оба этапа вакцинации. 172 653 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По решению суда администрация Ижевска отремонтирует гидротехническое сооружение в микрорайоне Люлли

19 июля температура в Ижевске снизится до +24 °С и пройдут дожди с грозами

13-летний подросток из Удмуртии попытался переплыть реку и утонул

В Ижевске назвали самый популярный смайлик среди горожан