Движение автобусных маршрутов в Можге с 19 июля по 12 августа будет изменено

В Можге ограничат движение транспорта для ведения ремонтных работ Фото: Архив КП

В Можге ограничат движение транспорта для ведения ремонтных работ. Дорога будет закрыта на участке улицы Наговицына — от бизнес-центра до кинотеатра «Спутник» с 19 июля по 12 августа. Четыре городских и один пригородный автобусные маршруты будут перенаправлены на другие улицы, сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.

Движение автобусов по маршрутам № 1, 5, 7, 8 и 474 будет организовано следующим образом:

Маршрут №1 и №474: ул. Наговицына — ул. Можгинская — ул. Короленко — ул. Родниковая — ул. Пролетарская — ул. Наговицына;

Маршрут №5 и №7: ул. Наговицына — ул. Можгинская — ул. Короленко — ул. Родниковая — ул. Пролетарская;

Маршрут №8: ул. Можгинская — ул. Короленко — ул. Родниковая — ул. Пролетарская — ул. Наговицына.

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