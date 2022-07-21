Председатель правительства России Михаил Мишустин приедет в Удмуртию 21 июля

Михаил Мишустин (слева) и Денис Мантуров (справа). Фото: /government.ru/

В Удмуртию 21 июля с рабочим визитом приедут председатель правительства страны Михаил Мишустин и его заместитель Денис Мантуров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства России.

Михаил Мишустин встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым и осмотрит ряд объектов промышленности.

Член Общественной палаты Удмуртии Раиль Галиахметов отметил, что визиты федеральных персон всегда проходят успешно.

«Уверен, что приезд Председателя Правительства России Михаила Мишустина будет еще более плодотворным. Скорее всего, основной уклон будет сделан на промышленность и наши предприятия в ракурсе вопроса импортозамещения. Удмуртия сильна в микроэлектронике, приборостроении, у нас прекрасное сельхознаправление», — прокомментировал он.

Он добавил, что на встрече могут обсудить наболевшие вопросы: строительство международного терминала, взлетно-посадочной полосы, расширение федеральной трассы М7.

Раиль Галиахметов напомнил, что после приезда в Удмуртию Дмитрия Чернышенко, зампредседателя правительства России, поддержали включение ледового дворца «Ижсталь» в инвестиционную программу на 2023-2024 годы.

Справка

Михаил Мишустин — председатель правительства России.

Денис Мантуров — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации