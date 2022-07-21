Набережную Ижевска начнут ремонтировать в 2024 году

Набережную благоустроят в два этапа Фото: Эдуард КАРИПОВ

Глава Удмуртии на объезде по Октябрьскому району города особое внимание уделил набережной. Он рассказал, что после завершения ремонта эспланады приступят к проектированию этого объекта. Приступить планируют в 2024 году, закончить первый этап — в 2025.

«Исторически так сложилось, что все основные объекты общественной инфраструктуры находятся в Октябрьском районе, центре притяжения горожан. За последние пять лет в районе была реконструирована Центральная площадь. В этом году завершаем реконструкцию эспланады, ведущей к Ижевскому пруду. Вся территория от улицы Пушкинской вниз до улицы М. Горького приобретает современный вид. Далее у нас в планах — проектирование и благоустройство набережной Ижевского пруда, от эспланады до городского пляжа. На территории от Дворца детского (юношеского) творчества появится спуск к набережной, где мы обустроим спортивные объекты. Кроме того, подготовлен проект обустройства микрорайона «Новый город», где мы вместе с застройщиком проектируем социальную инфраструктуру — детский сад и школу. Также в ближайших планах развития Октябрьского района — капитальный ремонт школы № 63. Около Дворца детского (юношеского) творчества появится центр уличного баскетбола. Все перспективные планы развития Октябрьского района будут представлены жителям в августе-сентябре этого года», — пояснил Александр Бречалов.

Сейчас готовится проект реконструкции набережной. За основу взяты наработки КБ «Стрелка» 2017 года.

Средства предусмотрены в адресной инвестиционной программе Удмуртии. В следующем году подадут заявку на субсидию из федерального бюджета на реконструкцию набережной.

«Наша ключевая задача сейчас - подготовить проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и подать заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу в первом квартале 2023 года», — рассказала Динара Алпашева, руководитель Корпорации развития Удмуртии.

Параллельно с реконструкцией первого этапа разработают проект на второй. Финансирование получат аналогичным путем.

Кстати, ранее по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали Центральную площадь, сквер Оружейника Драгунова, Открытый сад, набережную Подборенки, Рябиновый сквер, сквер Заречный, парк Тишино, Березовую рощу и 105 дворов.