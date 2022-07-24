Массовое ДТП из-за опрокинувшегося «Камаза» произошло на автодороге «Ижевск – Воткинск» 23 июля

В Удмуртии опрокинувшийся грузовик спровоцировал массовое ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В субботу, 23 июля, в соцсетях Ижевска появились сообщения об огромной пробке на трассе «г. Ижевск - г. Воткинск». Позже выяснилось, что дорогу перегородил опрокинувшийся грузовик.

Как пояснили «Комсомолке» в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла около 9:00 на 25-ом километре автодороги.

«Водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом – мужчина, 1967 года рождения, по предварительным данным, по причине взрыва переднего левого колеса, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где двигался автомобиль «Камаз», под управлением мужчины, 1981 года рождения», – рассказали в ГИБДД.

В «Камаз» врезались две легковушки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Камаз» попытался уйти от столкновения и выехал на обочину, но опрокинулся. С ним тут же столкнулись два автомобиля: «Митсубиши» под управлением мужчины 1954 года рождения и «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1969 года рождения. К счастью, обошлось без погибших. Информация, касающаяся пострадавших, пока уточняется.

Пробка на объездной Ижевска 23.07.22, время 13:08 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Отметим, что пробка на дороге сохранялась до полудня, а, возможно, и дольше, причем на объездной дороге также образовался затор, очевидно, в связи с тем, что многие участники движения пытались объехать место ДТП.

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