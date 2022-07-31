В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Удмуртии
Фото: Архив КП
В ходе спецоперации на Украине погиб еще один солдат из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Рядового Сергея Ложкина похоронили сегодня, 31 июля, в Кезу.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Сергей Ложкин представлен к Ордену Мужества посмертно.
Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким.
Помощь семьям оказывается в полном объеме.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пушистая росКОШь: 5 самых дорогих кошек Удмуртии на сайте бесплатных объявлений
Дважды теряла волосы: поразительная история девушки из Ижевска, превратившей свою особенность в силу