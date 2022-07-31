В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Удмуртии Фото: Архив КП

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один солдат из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Рядового Сергея Ложкина похоронили сегодня, 31 июля, в Кезу.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Сергей Ложкин представлен к Ордену Мужества посмертно.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким.

Помощь семьям оказывается в полном объеме.

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