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Общество31 июля 2022 14:25

В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Удмуртии

Сегодня состоялись его похороны
Инга Коган
В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Удмуртии

В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой из Удмуртии

Фото: Архив КП

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один солдат из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Рядового Сергея Ложкина похоронили сегодня, 31 июля, в Кезу.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Сергей Ложкин представлен к Ордену Мужества посмертно.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким.

Помощь семьям оказывается в полном объеме.

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