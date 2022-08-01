До 26 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 1 августа

Днем 1 августа в Ижевске воздух прогреется до 24-26 °С Фото: Амир Закиров

Днем 1 августа в Ижевске воздух прогреется до 24-26 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/с.

Напомним, местами на территории республики возможны грозы.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 69%, днем 56%, вечером 80%. Магнитное поле неустойчивое.

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