47 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за последние сутки

Выздоровели 10 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 10 человек. Об этом утром 1 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 2 452 теста на коронавирус, выявлено 47 новых случаев. В числе заболевших 14 детей до 14 лет, 11 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 10 человек.

На утро 1 августа 961 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 47 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести.4 человека — в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 256 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 835 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 327 жителей региона. Из них 559 501 прошел оба этапа вакцинации. 176 951 житель республики ревакцинировался.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пушистая росКОШь: 5 самых дорогих кошек Удмуртии на сайте бесплатных объявлений

Дважды теряла волосы: поразительная история девушки из Ижевска, превратившей свою особенность в силу