Цех подготовки шихты завода «Ижсталь» отметил 90-летний юбилей

Фото: «Ижсталь»

90 лет назад был запущен цех подготовки шихты завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), с которого начинается технологический цикл производства металла.

Создание в 1932 году на заводе шихтового цеха, где шла подготовка сырья для производства высококачественных марок стали, было обусловлено увеличением выплавки.

Оборудование цеха постоянно обновлялось. В 1980-1990-е годы оснащение цеха пополнилось гидравлическими ножницами усилием 1000 тонн, огнерезными машинами и дробильно-сортировочными установками. Создан участок по переработке лома черных металлов.

В начале 21 века на шлакоотвале была построена установка для переработки больших объемов металлического лома и застывшего шлака. В 2006 году вводятся в эксплуатацию пресс-ножницы производительностью до 60 тонн в час.

«В цехе подготовки шихты трудятся настоящие профессионалы своего дела, благодаря опыту и квалификации которых сталеплавильное производство бесперебойно обеспечивается подготовленным металлическим ломом. Цех стоит у истоков технологической цепочки производства металла и от него зависит результат работы всего завода», – прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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