Гороскоп на 6 августа: Рыбы утонут в рефлексии, а Львы дождутся чуда

Рыбы утонут в рефлексии, а Львы дождутся чуда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Овны

Вам сегодня не на что жаловаться, впереди затаились только самые приятные впечатления. На мелкие неприятности вы сегодня смотрите с улыбкой, а ваше хорошее настроение удивляет даже незнакомцев.

Тельцы

Что-то заставит вас сильно упасть духом. Возможно, в первой половине дня поджидает ссора с коллегой или родственником. Сделайте глубокий вдох, иначе вы можете сорваться и наговорить лишнего, что только усугубит ситуацию.

Близнецы

Близнецы в этот день захотят сделать что-нибудь эксцентричное. И смогут себе это позволить. Какое бы рисковое решение не пришло в вашу голову, звезды сегодня на вашей стороне, действуйте.

Рак

Сегодня Вселенная хочет напомнить вам об уроке, который вы не усвоили в прошлом. Произойдет что-то, из-за чего вы задумаетесь о своих предыдущих поступках, и это воспоминание позволит вам не совершить ошибку в настоящем.

Лев

Львов в буквальном смысле ожидает чудо. Проблемы, которые раньше казались вам неразрешимыми, испарятся сами собой. Вам остается только радоваться приятным сюрпризам от вселенной и исполнять задуманное в жизнь.

Дева

Весь день вы будете находиться в состоянии повышенной тревожности. Вы точно не оставили ключи в замке и выключили утюг, – эти вопросы будут периодически возникать у вас в голове. Чтобы не впасть в панику, звезды советуют перестать думать о серьезных вещах и немного повитать в облаках.

Весы

Вам сегодня очень хочется отдохнуть, и на это у вас есть полное право. Всю неделю вы очень много работали, и даже небо советует вам расслабиться. Неважно, как вы организуете отдых: и в кругу семьи, и в шумной компании все пройдет хорошо.

Скорпион

Вы слишком много думаете о работе, хотя рутинные будни подошли к концу. Сегодня хороший день, чтобы закрыть оставшиеся дедлайны и задачи, но постарайтесь не переусердствовать. Всем нужно отдыхать, и вы – не исключение.

Стрелец

Люди будут очень хотеть сделать вам приятное. Приготовьтесь к неожиданным подаркам или комплиментам. Всем вокруг вас будет казаться, что вы светитесь, и окружающие зарядятся вашим позитивом.

Козерог

Козерогам сегодня будет немного стыдно. Возможно, кому-то вскроются не самые приятные вам секреты из прошлого. Но не переживайте, сейчас ваша репутация работает на вас, а значит никто не посмеет упрекнуть вас в старых ошибках.

Водолей

Водолеи с головой окунутся в романтику. Проведите время с любимым человеком, позвольте вашим отношениям перейти на новый уровень. Сходите на свидание, даже если конфетно-букетный период уже закончился – иногда полезно побыть наедине друг с другом.

Рыбы

Вы будете рефлексировать о своем будущем. День для анализа прошлого и построения планов на будущее. Возможно, вы поймете о себе то, чего не осознавали до этого дня. Вам может помочь совет друга или близкого человека.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа: Овны выйдут на тропу войны, Козероги могут влюбиться по уши, а Раков будут терзать муки совести

Гороскоп на август: Стрельцы поймают волну позитива, Рыбы построят планы на будущее