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Общество9 августа 2022 11:57

Tele2 назначила нового директора макрорегиона «Волга»

О кадровых изменениях рассказали в пресс-службе компании
Фото: Tele2

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Алексея Сидорова на должность директора макрорегиона «Волга». Ранее он занимал позицию коммерческого директора макрорегиона.

В новой должности перед Алексеем Сидоровым будут стоять стратегические задачи по наращиванию абонентской базы в Поволжье, достижению ключевых операционных показателей, а также по развитию потенциала команды и корпоративной культуры Tele2.

Алексей Сидоров окончил механический факультет Кемеровского технологического института пищевой промышленности. В 2003 году получил второе высшее экономическое образование в Кемеровском государственном университете, став дипломированным специалистом в области «Экономика и управление на предприятии». В 2009 году присоединился к команде Tele2 и прошел карьерный путь от руководителя отдела продаж кемеровского филиала до коммерческого директора макрорегиона «Волга».