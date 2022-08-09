Tele2 назначила нового директора макрорегиона «Волга»

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Алексея Сидорова на должность директора макрорегиона «Волга». Ранее он занимал позицию коммерческого директора макрорегиона.

В новой должности перед Алексеем Сидоровым будут стоять стратегические задачи по наращиванию абонентской базы в Поволжье, достижению ключевых операционных показателей, а также по развитию потенциала команды и корпоративной культуры Tele2.

Алексей Сидоров окончил механический факультет Кемеровского технологического института пищевой промышленности. В 2003 году получил второе высшее экономическое образование в Кемеровском государственном университете, став дипломированным специалистом в области «Экономика и управление на предприятии». В 2009 году присоединился к команде Tele2 и прошел карьерный путь от руководителя отдела продаж кемеровского филиала до коммерческого директора макрорегиона «Волга».