83-летний житель Удмуртии скончался от коронавируса

Коронавирус в Ижевске. Архив редакции Фото: Мария Бакланова

На утро 12 августа, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились сразу 136 человек. В числе заболевших 16 детей до 14 лет, 29 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 14 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

82 человека выздоровели, их выписали.

К сожалению, 83-летний мужчина скончался от болезни. Итого по республике от коронавируса погибли 4 050 человек, из них 3 849 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 59 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 2 пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ.

Всего на 12 августа в Удмуртии зарегистрирован 169 221 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 164 309 человек выздоровели.

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