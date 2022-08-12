На месяц ограничат движение транспорта на двух улицах Ижевска

Движение ограничат на участках дорог по улицам Ворошилова и Тверская Фото: Ильяс Бекмансуров

На улицах Ворошилова и Тверская ограничат движение, сообщает пресс-служба администрации города.

С 12 по 16 августа: транспорту нельзя будет проехать на участке у торгового комплекса на Ворошилова, 25 и дома на Ворошилова, 23. Там будут реконструировать 5 км теплосети.

С 10 по 31 августа: участок от дома № 54 по ул. 1-я Тверская до школы № 60;

С 19 августа по 30 сентября: участок от дома № 54 по ул. 1-я Тверская до выезда на Шабердинский тракт.

Там будут строить теплотрассу к новому жилому комплексу.

Водителей и пешеходов просят заранее выбирать пути обхода.

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