На месяц ограничат движение транспорта на двух улицах Ижевска

Движение ограничат на участках дорог по улицам Ворошилова и Тверская
Фото: Ильяс Бекмансуров
На улицах Ворошилова и Тверская ограничат движение, сообщает пресс-служба администрации города.
С 12 по 16 августа: транспорту нельзя будет проехать на участке у торгового комплекса на Ворошилова, 25 и дома на Ворошилова, 23. Там будут реконструировать 5 км теплосети.
С 10 по 31 августа: участок от дома № 54 по ул. 1-я Тверская до школы № 60;
С 19 августа по 30 сентября: участок от дома № 54 по ул. 1-я Тверская до выезда на Шабердинский тракт.
Там будут строить теплотрассу к новому жилому комплексу.
Водителей и пешеходов просят заранее выбирать пути обхода.
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