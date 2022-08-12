Жителя Ижевска сбили, когда он переходил дорогу

Пешеход не соблюдал ПДД и за это поплатился жизнью. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

11 августа, после 11 вечера на ул. Удмурсткой произошло ДТП с летальным исходом, сообщает 1-ый отдел УГИБДД по Удмуртии.

39-летний водитель автомобиля «Мазда» наехал на 31-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии, мужчина скончался.

УГИБДД по Удмуртии предупреждает, что не стоит выходить на дорогу перед близко едущим ранспортом. Сначала пешеход обязан оценить окружающую обстановку и только потом продолжать движение.

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