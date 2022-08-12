Спасатели предупредили разрушение моста на реке Кильмезь в Удмуртии

53 дома села Кильмезь могли остаться изолированными в случае разрушения моста. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Под мостом на реке Кильмезь образовался затор, сообщает пресс-служа поисково-спасательной службы республики. Из-за паводка, там образовалось скопление из стволов стволов деревьев, кусков крупной древесины, веток и мусора.

Возникла вероятность разрушения моста, который соединяет улицу Заречную с основной частью села Кильмезь. 120 человек могли остаться изолированными.

Для устранения проблемы были приглашены спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии. В течении двух дней они работали над ликвидацией скопления. Было задействовано альпинистское снаряжение и механизированная техника. В итоге, из воды убрали около 40 куб. метров валежника.

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