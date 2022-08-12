В оздоровительном лагере Удмуртии появился стабильный и скоростной интернет

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил интернет и Wi-Fi в детском оздоровительном лагере «Оранжевое настроение» в Удмуртской Республике. Провайдер построил полкилометра оптики, установил во всех корпусах учреждения телеком-оборудование для беспроводного доступа к сети и организовал в учебном классе канал связи со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

Маргарита Цепелева, заместитель директора по воспитательной работе ДОЛ «Оранжевое настроение»:

«В “Оранжевом настроении” раньше не было связи: лагерь находится в 34 километрах от Ижевска, в лесу. В прошлом году мы получили лицензию на оказание образовательных услуг, и доступ к интернету стал обязательным условием для дальнейшей работы. “Ростелеком” решил проблему за два месяца. Теперь мы можем внедрять различные обучающие программы, проводить олимпиады и хакатоны для школьников».

Фото: «Ростелеком»

Точки доступа к интернету оснащены системами контент-фильтрации трафика, ограничивающими доступ к нежелательным сетевым ресурсам. Подключиться к Wi-Fi могут одновременно более ста пользователей.

Александр Костылев, заместитель директора — директор по работе с государственным и корпоративным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Мы полностью оснастили лагерь инфраструктурой связи: протянули оптику через лес и построили распределительную сеть в корпусах учреждения. Теперь сотрудники “Оранжевого настроения” могут подключать в классах любое оборудование для проведения мероприятий, например, персональные компьютеры, проекторы и звуковые системы. Фиксированная связь от “Ростелекома” обеспечит стабильную работу всех устройств».

Фото: «Ростелеком»

Получить дополнительную информацию об услугах для бизнеса можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте и по номеру 8 800 200 30 00.

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