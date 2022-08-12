«Парки Ижевска» объяснили причину отказа пускать ребенка с синдромом Дауна на аттракцион

АО «Парки Ижевска» принесли свои извинения по поводу ситуации Фото: Архив «КП» в Ижевске

11 августа в ижевских группах в социальных сетях появились сообщения о том, что ребенка с инвалидностью не допустили до катания на аттракционе в одном из парков столицы Удмуртии. По версии семьи мальчика, сотрудники парка отказали в праве посещения, сославшись на инвалидность ребенка, а после предложили родителям оставить жалобу.

Семья ребенка была возмущена тем, что малыша посчитали «не таким, как все», и сочли запрет нарушением его прав.

«Администрация посчитала, что родитель не может принять решения за своего ребенка и посетить аттракцион вместе с ним. На данный момент дети с болезнью синдрома Дауна, могут учиться в обычном учебном учреждении, а посещать парки для детей, по мнению администрации парка не могут», – говорится в претензии, прикрепленным в виде фотографии к посту в социальных сетях.

Под исходным постом и в поделившихся им группах развернулось бурное обсуждение сложившейся ситуации. АО «Парки Ижевска», которое является оператором данного общественного пространства, принесло свои извинения.

«Мы сожалеем, что доставили неудобство Вам и Вашему ребенку, но основное правило при эксплуатации аттракционов – обеспечение безопасности катающихся», - говорится в сообщении.

При этом компания ссылается на ГОСТ 33807-2016 «Межгосударственный стандарт. Безопасность аттракционов. Общие требования», по которому есть запрет на пользование аттракционами посетителями с отклонениями здоровья, при плохом самочувствии или из-за недостаточного возраста, веса и роста. В компании напомнили, что именно операторы аттракциона несут ответственность за безопасность посетителей и имеют право отказывать в их посещении, в случае если есть явные отклонения здоровья.

«Запрет пользования аттракционом для развлечений из соображений безопасности не является дискриминацией людей с отклонениями здоровья, а действия работников АО «Парки Ижевска» соответствуют правилам пользования аттракционами», – заявили в организации.

Также «Парки Ижевска» заявили о направлении запросов к производителям аттракционов, чтобы получить разъяснения, каким конкретно категориям граждан запрещен или ограничен доступ на них.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Есть ритуал красть невест»: уроженка Екатеринбурга представила удмуртскую национальность на телеканале «Ю»

Партия назальной вакцины от коронавируса поступила в Удмуртию