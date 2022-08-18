Жители Ижевска незаконно вывели за рубеж более 265 млн рублей

Фиктивная схема просуществовала несколько лет Фото: Амир Закиров

Несколько ижевчан предстанут перед судом по обвинению в использовании подложных документов при совершении валютных операций и неправомерном обороте денежных средств. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые жители Ижевска переводили деньги с расчетных счетов 18-и зарегистрированных на их имена юрлиц на счета пяти иностранных компаний. Это происходило с февраля 2019 года по январь 2021 года. В общей сложности злоумышленники перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей.

Чтобы обосновать эти валютные операции, обвиняемые использовали поддельные документы на поставку товаров. При этом правоотношений между компаниями и собственно поставки не осуществлялось.

В настоящее время на счета наложен арест, заведено и уже направлено в Первомайский районный суд Ижевска уголовное дело.

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