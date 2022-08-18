Реконструкция исторического здания на улице Горького началась в Ижевске

Возле здания появились строительные леса. Фото: прислали читатели

Исторический дом № 69 на улице Максима Горького в Ижевске начали реконструировать. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели, заметившие возле известного здания у остановки «Пирожковая» строительные леса.

О продаже здания стало известно еще в 2019 году, тогда его стоимость составила 22,5 млн рублей. Обязанностью нового владельца должно было стать обеспечение сохранения объекта.

Кто и на какие средства проводит работы сейчас, на сегодняшний день неизвестно. Чтобы это выяснить, мы направили запрос в городскую администрацию.

В 19 веке этот дом принадлежал купцу Егору Новикову. Есть мнение, что архитектором здания являлся Семен Дудин, который также занимался проектом главного корпуса Оружейного завода.

В 1870-е дом был продан наследниками купца. До революции там заседало Ижевское нагорное волостное правление. Затем здание неоднократно меняло свое назначение. В разные годы здесь находились: отделение ЧК, краеведческий музей и первая типография.

Сейчас в доме № 69 располагается управление образования по городу Ижевску.

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