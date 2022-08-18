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Общество18 августа 2022 11:09

Из-за плохого качества воды в двух детских садах Удмуртии закрыли буфет и пищеблок

Несоблюдение санитарных норм могло привести к инфекционным заболеваниям среди детей
Екатерина АРДАШЕВА
Деятельность приостановили на 12 дней

Деятельность приостановили на 12 дней

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд на 12 дней приостановил работу буфета и пищеблока в двух детсадах Юкаменского района Удмуртии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, выявленные в ходе плановых проверок. Несоответствия качества воды норме по микробиологическим показателям обнаружили в детском саду № 1 села Юкаменское и детском саду № 4 села Пышкет. Это могло привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний серди воспитанников учреждений.

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