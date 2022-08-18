Из-за плохого качества воды в двух детских садах Удмуртии закрыли буфет и пищеблок

Деятельность приостановили на 12 дней
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Суд на 12 дней приостановил работу буфета и пищеблока в двух детсадах Юкаменского района Удмуртии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, выявленные в ходе плановых проверок. Несоответствия качества воды норме по микробиологическим показателям обнаружили в детском саду № 1 села Юкаменское и детском саду № 4 села Пышкет. Это могло привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний серди воспитанников учреждений.
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