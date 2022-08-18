Воду слили из теплотрассы на улице 10 лет Октября в Ижевске

Ижевчане заметили на дороге настоящую реку из горячей воды. Фото: очевидец Евгений
18 августа ижевчане заметили, как из трубопровода на улице 10 лет Октября бежит вода.
«Льется горячая вода из люка, даже не знаю, куда позвонить», – рассказал читатель.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ПАО «Т Плюс» в Ижевске, ничего страшного не произошло. Воду слили из теплотрассы специально. Работы проходят в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
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