Опубликовано видео реставрации Дачи Башенина в Сарапуле. Фото: Глава Удмуртии Александр Бречалов «ВКонтакте»

В Сарапуле завершаются работы по реставрации одной из главных достопримечательностей города – Дачи Башенина. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в социальных сетях.

Сейчас на финишной прямой замена крови. Рабочие уже зашпаклевали и покрасили фасад. Установлены утраченные элементы лестниц. Обновляется парк. В нем заменили покрытие дорожек, расчистили сосновый лес и установили новое ограждение.

«Восстанавливаем знаменитый фонтан «Дети под дождем». Это один из самых старых фонтанов в республике, ему больше 100 лет. Он не работал полноценно уже с 2017 года, и сейчас специалисты завершают ремонт», – написал глава республики.

Совсем скоро знаменитый памятник архитектуры дореволюционной эпохи можно будет увидеть в его первозданном виде.

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