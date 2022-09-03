Двух местных жителей и жителя Пермского края подозревают в незаконной рубке леса в Удмуртии на 8 миллионов рублей

Пострадали несколько кварталов лесного массива Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере зафиксирована в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, полицейские задержали троих подозреваемых, которые нанесли лесному хозяйству региона ущерб на сумму более 8 миллионов рублей.

В 2022 году в Кезский межмуниципальный отдел МВД от руководства районного лесничества поступило сразу несколько сообщений о фактах незаконной рубки сырорастущих деревьев. Пострадали несколько кварталов лесного массива. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Вскоре лиц, причастных к совершению противоправных деяний, удалось установить и задержать. Это оказались двое жителей Удмуртии 1989 и 1993 годов рождения, а также 28-летний житель Пермского края.

Подозреваемые сбывали незаконно добытую древесину на перерабатывающие предприятия – конкретные места сбыта сейчас устанавливаются полицейскими. Также предстоит установить причастность подозреваемых и к другим фактам противоправной деятельности.

Если вину задержанных мужчин докажут, им может грозить до 7 лет лишения свободы.

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