Потерявшегося в лесу пожилого грибника из Удмуртии спасли под Глазовом

Мужчину искали спасатели, полицейские, добровольцы и даже пожарные. Фото: https://vk.com/pssur

Мужчину 1950 года рождения спасли в Удмуртии, эвакуировав из леса под Глазовом, где он потерялся. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Пенсионер ушел за грибами днем 8 сентября. К вечеру он понял, что заблудился и не знает, в какой стороне дом. Телефон начал разряжаться, но мужчина успел позвонить спасателям и сказать, что слышит неподалеку звук проходящих поездов.

Искать грибника помимо спасателей отправились добровольцы ПСО «Север 18», а также пожарные и полицейские.

«Медлить не стали, погодные условия и приближающаяся ночь могли сыграть злую шутку. Мы разделились на две группы и стали прочесывать местность», – рассказал начальник глазовского поисково-спасательного отряда Алексей Смирнов.

Ближе к часу ночи мужчину наши в лесном массиве возле реки Сыга. К тому времени грибник так устал, замерз и промок под дождем, что уже не мог сам продвигаться. Его вывели из леса и сразу передали врачам скорой помощи.

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