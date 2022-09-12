Жительницу Удмуртии осудили за гибель маленькой дочки

Трагедия произошла в Можге Фото: Амир Закиров

Суд приговорил жительницу Можги к 8 месяцам ограничения свободы. Женщина обвиняется в гибели собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Трагедия произошла в начале июля 2022 года. Ранним утром находящаяся в состоянии опьянения мать укладывала двух малолетних дочек спать. Положив девочек в коляску, она начала укачивать их, затем достала одну из дочерей и, держа ребенка одной рукой, продолжила качать коляску.

В какой-то момент нетрезвая женщина потеряла контроль над своим состоянием и выронила малышку. Та ударилась головой об пол и скончалась от черепно-мозговой.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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