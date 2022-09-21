ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов

Фото: Амир Закиров

ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов – теперь получить потребительский кредит можно гораздо быстрее и без визита в офис.

Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка, предварительное решение о выдаче кредитных средств придет моментально в смс-сообщении на указанный в заявке номер телефона. После этого клиент получит логин и пароль для доступа в мобильное приложение или интернет-банк, где ему достаточно загрузить электронные копии необходимых для получения займа документов.

Банк проверит документы и в случае положительного решения по кредиту клиент может выбрать доставку банковской карты для получения кредитных средств и договора банковского обслуживания. Банк свяжется с будущим заемщиком по указанному в заявке телефону и согласует удобное время и адрес доставки.

После доставки карты заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, одобренную банком.

«ПСБ активно развивает дистанционные каналы обслуживания, чтобы любой житель России мог воспользоваться банковскими услугами в удобном формате, без визита в офис. Расширение возможностей дистанционного обслуживания позволяет нам стать ближе к клиентам и сделать доступнее популярные банковские услуги для еще большего числа жителей российских регионов. Кредит наличными является одним из востребованных розничных продуктов, поэтому мы решили запустить дистанционный формат получения этого продукта. Услуга уже доступна в 32 регионах регионах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Симферополе и Севастополе. В ближайшее время жители еще 8 российских регионов смогут воспользоваться этим сервисом», - отмечает директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

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www.psbank.ru