«Ижсталь» готовит квалифицированные кадры в собственном учебном центре

Фото: «Ижсталь»

772 работника завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошли обучение в учебном центре предприятия за 8 месяцев этого года. В 2021 году обучение прошли 1232 работника.

Также в учебном центре повысили квалификацию сотрудники сторонних организаций: 62 – в 2022 году и 59 – в 2021.

Завод имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, а также аккредитацию Минтруда России на оказание услуг по обучению вопросам охраны труда.

Фото: «Ижсталь»

Центр готовит рабочих по 137 профессиям. Самые востребованные из них – оператор поста управления, вальцовщик, сортировщик-сдатчик металла, слесарь-ремонтник. Среди женщин – контролер в производстве черных металлов, распределитель работ, шлифовщик, кладовщик. Центр обучает рабочих на допуск к выполнению работ, подконтрольных Ростехнадзору России (обслуживание сосудов, работающих под давлением, эксплуатация теплоэнергетических установок, газопотребляющих агрегатов), а также руководителей и специалистов по охране труда и промышленной безопасности.

Обучение проводится по более 180 учебным программам, 32 из которых были актуализированы в 2021 году. Изменения связаны с введением новых правил и профстандартов, обновлением нормативной базы.

Фото: «Ижсталь»

Для отработки практических навыков аудитории учебного центра оснащены тренажерами и макетами. Планируется установка тренировочного полигона для практических занятий по работам на высоте и в ограниченных замкнутых пространствах с применением различного оборудования.

«Учебный центр – отличная площадка для подготовки грамотных кадров. У работников предприятия есть возможность бесплатно получить профессию, повысить квалификацию или переобучиться на другую профессию», – отмечает директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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